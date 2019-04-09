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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача-невролога коммунального некоммерческого предприятия «Городская детская клиническая больница Львова», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что врач требовала деньги с граждан за выдачу выписки из медицинской карты для оформления государственной социальной выплаты для детей-инвалидов. Свою «помощь» злоумышленница оценивала примерно в пятьсот долларов за документ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт получения врачом от матери ребенка, который болеет ДЦП, шести тысяч гривен - первой части неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность других медицинских работников учреждения к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленницы проводились совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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