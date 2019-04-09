Глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов считает, что дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским должны состояться на НСК «Олимпийский» 14 апреля, а 19 апреля – на площадке Общественного вещателя.



Об этом Герасимов заявил на заседании парламента, сообщает УНИАН.

Он отметил, что Зеленский ищет «любые причины, чтобы не выйти на прямые открытые дебаты».

Также Герасимов сказал, что нынешний Президент Украины Порошенко согласился на формат дебатов и на стадионе «Олимпийский». «И логично, что дата проведения дебатов на НСК «Олимпийский» может быть именно 14 апреля, - это последние выходные перед днем голосования второго тура», - подчеркнул Герасимов.

При этом он добавил, что официальные дебаты, в соответствии с действующим законодательством, должны проходить 19 апреля и только в студии Общественного вещателя. «Порошенко готов к дебатам и 14 апреля на стадионе, и 19 апреля на организованной «Общественным» площадке. Единственным вопросом остается, готов ли сам Зеленский выполнять свои собственные требования», - подчеркнул Герасимов.

Напомним, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019.

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что действующий Глава государства 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, и, если «будет свободен», посетит НСК «Олимпийский», где предлагал провести Зеленский.