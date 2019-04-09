В случае проведения дебатов на «Олимпийском» зрителям рекомендуют не брать с собой оружие, взрывчатку, а также все, что можно использовать в качестве оружия. Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передае 112 Украина.

Он посоветовал зрителям «не брать с собой вещи, которые могут быть использованы как оружие или же оружие, даже если это оружие у вас легальное, не брать даже те средства обороны, которые есть в свободной продаже – газовые баллончики, какие-то ножи перочинные или большие, какие-то рогатки или что угодно, что может быть использовано как оружие».

В перечне нежелательных вещей – опасные смеси, взрывчатка, дымовые шашки и тому подобное.

«Ну и, безусловно, мы призываем не употреблять алкоголь или употреблять его умеренно, своим поведением не провоцировать конфликтные ситуации, ссоры, стычки и драки», - добавил Шевченко.

По его словам, эти советы касаются всех массовых мероприятий, на которых порядок обеспечивает Нацполиция, Нацгвардия и ГосЧС.

Шевченко отметил, что правоохранители готовятся к проведению дебатов так, будто на стадион придет 70 тыс. зрителей (столько вмещает стадион). Однако пока еще ничего не известно о численности участников мероприятия.

Как сообщалось, Нацполиция начала готовиться к обеспечению общественного порядка во время дебатов на стадионе «Олимпийский».