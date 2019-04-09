Встреча «Великопостные размышление на Великий канон преподобного Андрея Критского "Покаянный плач о душе"» состоится в воскресенье 14 апреля в нижнем, Свято-Николаевском, храме Успенского собора Украинской Православной Церкви Днепра.
Фото: Фома в Украине
Во время мероприятия церковный хор «Экклесия» исполнит песнопения, которые звучат в храмах в Великий пост, сообщает «Фома в Украине».
Молитвы предварят пояснения от священнослужителей.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время