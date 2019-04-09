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Встреча «Великопостные размышление на Великий канон преподобного Андрея Критского "Покаянный плач о душе"» состоится в воскресенье 14 апреля в нижнем, Свято-Николаевском, храме Успенского собора Украинской Православной Церкви Днепра.

Фото: Фома в Украине

Во время мероприятия церковный хор «Экклесия» исполнит песнопения, которые звучат в храмах в Великий пост, сообщает «Фома в Украине».

Молитвы предварят пояснения от священнослужителей. 
ForUm

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