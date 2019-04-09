также в разделеОбщество
9 апреля. Картина дня 21
Во Львове врача поймали на вымогательстве денег у матери ребенка-инвалида 13
Наев решил открыть КПВВ «Марьинка» 18
В Украине будут вручать премию имени Гонгадзе 8
Суд отменил штраф Коболеву на 1,4 миллиарда 14
В РФ заявили о задержании украинца, якобы готовившегося к партизанской войне 13
Петренко: Работающие на Россию украинские СМИ тоже подпадают под санкции 12
В случае неявки кандидатов на дебаты Общественное покажет «заставку со зверьками» 17
ГПУ не подтверждает информацию российских СМИ о выдаче Дукузова 9
В Крыму тоже начали подсчитывать «колоссальные потери» от Украины 16
Зрителям рекомендуют приходить на дебаты трезвыми и без оружия 11
СБУ проверит информацию о финансировании кампании Зеленского из России 25
В РФ заявили, что Украина согласилась выдать обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова 14
На Прикарпатье завели дело из-за рубки леса в «Гуцульщине» 13
Борьба с коррупцией: депутата сельсовета осудили за квартиру в райцентре 13
НАБУ нагрянуло с обыском в Государственную судебную администрацию 17
В СБУ опровергли информацию об отставке Грицака 27
Парубий обжалует решение суда относительно переименования УПЦ МП 66

Завтра, 10 апреля, на большей части территории Украины ожидаются дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«Дождевой фронт с запада, который должен был дойти до Киева вечером, прискакал чуть раньше. Но цветы и деревья только рады этому. А мы можем прихватить контрольные зонты», – написала она.

Завтра, 10 апреля, по прогнозу синоптика, большая часть Украины «также в дождиках и дождях». «Кроме востока Украины. Дожди будут выпадать периодически. Температура воздуха удержится в пределах +15-20 градусов, в западных областях будет свежее, +8-14 градусов», – сообщила Диденко.

«В Киеве в среду - локальные дожди. Ночью +8-10, днем +14-16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля», – подчеркнула она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1475 грн.
23
Теги