Завтра, 10 апреля, на большей части территории Украины ожидаются дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Дождевой фронт с запада, который должен был дойти до Киева вечером, прискакал чуть раньше. Но цветы и деревья только рады этому. А мы можем прихватить контрольные зонты», – написала она.

Завтра, 10 апреля, по прогнозу синоптика, большая часть Украины «также в дождиках и дождях». «Кроме востока Украины. Дожди будут выпадать периодически. Температура воздуха удержится в пределах +15-20 градусов, в западных областях будет свежее, +8-14 градусов», – сообщила Диденко.

«В Киеве в среду - локальные дожди. Ночью +8-10, днем +14-16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля», – подчеркнула она.