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За прошедшие сутки подразделения Службы спасения в Харьковской области 86 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, листвы, камыша и мусора.

Как сообщает пресс-служба облуправления ГосЧС, их общая площадь составила около 20 га. Они привели к уничтожению или повреждению 2 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, гаража, 2 заборов, а самое главное – один из них унес жизнь человека, который оказался в огненном эпицентре. Кроме того, огонь от горящей травы в одном из случаев повредил кабель мобильной связи.

8 апреля в 12:35 на номер «101» поступило сообщение о том, в сгоревшей сухой траве вблизи заброшенного домовладения по ул. Кузнецова поселка Буды Харьковского района, обнаружено обгоревшее тело мужчины 1973 года рождения. Об этом пожарным сообщили медики. Спасатели на тушение данного пожара не привлекались. Все обстоятельства устанавливаются правоохранителями.
ForUm

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