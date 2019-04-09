Администрация НСК «Олимпийский» призвала UA:Общественное вещание и СМИ ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

Соответствующее заявление публиковано на странице НСК в Facebook.

«Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия», - отмечается в нем.

Только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов можно будет сформировать и обнародовать точную сумму, заявили в НСК.

Как сообщал ForUm, 8 апреля председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК «Олимпийский» между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может стоить ориентировочно 6 миллионов гривен.