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Соединенные Штаты квалифицировали Корпус стражей Исламской революции (КСИР) - элитное военное подразделение Ирана - как иностранную террористическую организацию. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, сообшает Голос Америки.

«Этот беспрецедентный шаг, осуществленный под руководством Госдепартамента, означает признание реальности, состоящей в том, что Иран - не только государство-спонсор терроризма, но также, что КСИР активно участвует в террористической деятельности, финансирует и распространяет терроризм как инструмент государственной политики. КСИР - основное средство, с помощью которого иранское руководство направляет и реализует свою глобальную террористическую кампанию», - подчеркивается в заявлении президента.

Госсекретарь США Майкл Помпео добавил, что на протяжении сорока лет КСИР активно участвует в террористической деятельности и создает, поддерживает и направляет другие террористические группировки. 

Отмечается, что Вашингтон впервые официально объявил вооруженные формирования зарубежного государства террористической организацией.
ForUm

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