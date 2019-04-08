В Чернигове сотрудники сектора ювенальной превенции проверили информацию о вчерашнем конфликте на детской площадке и не нашли подтверждения информации о попытке изнасилования школьницы. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Засветло во второй половине дня 7 апреля на детской площадке в Чернигове играли ребята 10-12 лет. Сначала они играли, а потом увлеклись и начали бросаться песком. Один из мальчишек бросил в девочку камень. Во время конфликта звучали словесные оскорбления, дети плевались, замахивались пустой пластиковой бутылкой и палкой.

Медики осмотрели несовершеннолетную и обнаружили у нее незначительные царапины на ноге и шишку на голове, факт сексуального насилия не подтвердился. Полиция открыла уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины «хулиганство».

Правоохранители установили всех причастных к инциденту подростков, с ними в присутствии родителей проводятся профилактические беседы.