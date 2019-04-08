также в разделеПроисшествия
В Запорожье женщина-водитель насмерть сбила ребенка 5
В Черновцах за замечание подстрелили мужчину 13
На Донбассе, убирая на кладбище, подорвалась женщина 33
В Харькове ночью взорвали банкомат 11
В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен и волонтер 56
Боевики обстреляли поселок в Луганской области 135
На Донбассе погибли двое украинских военных 135
Под Одессой автомобиль снес электроопору 40
В Луганской области от взрыва погиб мужчина 28
Российские корабли провели стрельбы в Черном море 175
На Донбассе сегодня зафиксировали пять обстрелов 30
СБУ задержала пророссийского интернет-агитатора 54
В Киевской области подросток насмерть сбил двоих девушек 95
Три человека погибло при пожаре в Днепропетровской области 21
На Донбассе украинские военные задержали диверсанта 41
За сутки на Донбассе погиб один украинский военный 60
В Луцке ветеран АТО пытался поджечь себя перед горсоветом 26
На Львовщине трех мужчин засыпало мусором – один погиб 38

В Чернигове сотрудники сектора ювенальной превенции проверили информацию о вчерашнем конфликте на детской площадке и не нашли подтверждения информации о попытке изнасилования школьницы. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Засветло во второй половине дня 7 апреля на детской площадке в Чернигове играли ребята 10-12 лет. Сначала они играли, а потом увлеклись и начали бросаться песком. Один из мальчишек бросил в девочку камень. Во время конфликта звучали словесные оскорбления, дети плевались, замахивались пустой пластиковой бутылкой и палкой.

Медики осмотрели несовершеннолетную и обнаружили у нее незначительные царапины на ноге и шишку на голове, факт сексуального насилия не подтвердился. Полиция открыла уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины «хулиганство».

Правоохранители установили всех причастных к инциденту подростков, с ними в присутствии родителей проводятся профилактические беседы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги