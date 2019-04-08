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Рост валового внутреннего продукта Украины в 2015-2018 годах составил 8,4%.

Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив.

«С точки совокупного роста ВВП реально вырос на 8,4%. Никто не ожидал, что в четвертом квартале 2018 года и в целом по году рост ВВП составит 3,3%», - сказал он.

Приоритетными направлениями деятельности правительства, по словам Кубива, остаются поддержка отечественного экспорта, улучшение бизнес-климата, реформирование сферы госзакупок, реформа управления госсобственностью, развитие промышленности.

Напомним, Национальный банк Украины в своем «Инфляционном отчете» прогнозирует ВВП на уровне 2,5% в 2019 году, в 2020-2021 годах рост ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно.

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом.  
ForUm

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