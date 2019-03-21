В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом, сообщила Государственная служба статистики.

Номинальный ВВП составил 3558,7 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 84,190 грн.

Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года к четвертому кварталу 2017 года с 3,4% до 3,5%.

Оценки темпов увеличения украинской экономики в двух предыдущих кварталах остались неизменными: в третьем – 2,8%, во втором – 3,8%, а в первом также была повышена с 3,1% до 3,3%.

Как сообщал ForUm, по данным НБУ, рост внутреннего валового продукта Украины по итогам 2018 года составил 3,3%.