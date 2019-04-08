Сегодня утром в Черновцах неизвестные подстрелили мужчину, сообщает пресс-служба полиции.

В 05:00 по спецлинии «102» поступило сообщение о проникающем телесном повреждении в результате огнестрельного ранения.

На место происшествия выехал начальник ГУНП в Черновицкой области Анатолий Дмитриев, заместители начальника, следственно-оперативные группы Шевченковского отделения полиции и работники кинологической службы.

В настоящее время полиция проводит осмотр места происшествия, устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению. По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

По данным СМИ, соседи потерпевшего рассказали, что мужчина вышел во двор и сделал замечание компании нетрезвых парней, которые в ответ начали стрелять.

Одна пуля попала мужчине в живот, другие попали в забор.