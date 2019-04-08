В ночь на 5 апреля неизвестные обокрали Иоанно-Предтеченский женский монастырь Украинской Православной Церкви в селе Дубровка Иршавского района Закарпатской области.
Фото: УПЦ
Как сообщает Mukachevo.net, злоумышленники пробрались в монастырь со стороны лесополосы, взломав входную дверь. Кражу драгоценных пожертвований, оставленных благодарными верующими, обнаружили утром.
На место происшествия вызвали правоохранителей, которые провели следственные действия и открыли уголовное производство.
Как сообщалось, на Благовещение осквернили и обокрали храм УПЦ в Житомирской области.
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