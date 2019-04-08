также в разделеРелигия
Верующие Сербской Церкви передали деньги для общин УПЦ, которые лишись своих храмов 4
Почти 40 тысяч крестиков раздали за год сёстры милосердия Марфо-Мариинской обители УПЦ 9
Православная молодежь Закарпатья выпечет 10 тысяч куличей для нуждающихся 5
В Волынской епархии УПЦ совершили литургию с сурдопереводом 4
Патриарх Варфоломей: Вселенский патриархат охватывает все народы, которым передал веру 11
На Волыни пройдет молодежный крестный ход в честь Всех святых земли Волынской 7
В Петровской исправительной колонии на Кировоградщине построят храм УПЦ 9
В Мелитополе на Благовещение прошел крестный ход УПЦ 7
Политолог: Конфликт между УПЦ и ПЦУ продолжится в случае победы Зеленского 15
В Пятигорах на Ровенщине после попытки захвата опечатали храм УПЦ 22
На Благовещение в Черноморскую колонию доставили копию афонской чудотворной иконы 5
Александрийский Патриарх «испытывает беспокойство» по поводу автокефалии украинской Церкви 16
Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ 12
Иерусалимский патриархат ужесточил проверку духовенства из Украины, чтоб не проникли представители ПЦУ 7
На Житомирщине на Благовещение вандалы осквернили и ограбили храм УПЦ 14
Торжества в Лавре: Митрополит Онуфрий поздравил православных с Благовещением 30
На Всемирном конгрессе семей в Италии священники УПЦ рассказали о важности христианских ценностей 13
В Чикагской и Средне-Американской епархии РПЦЗ осудили преследования УПЦ 21

В ночь на 5 апреля неизвестные обокрали Иоанно-Предтеченский женский монастырь Украинской Православной Церкви в селе Дубровка Иршавского района Закарпатской области.

Фото: УПЦ

Как сообщает Mukachevo.net, злоумышленники пробрались в монастырь со стороны лесополосы, взломав входную дверь. Кражу драгоценных пожертвований, оставленных благодарными верующими, обнаружили утром.

На место происшествия вызвали правоохранителей, которые провели следственные действия и открыли уголовное производство.

Как сообщалось, на Благовещение осквернили и обокрали храм УПЦ в Житомирской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги