Кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился в Министерство внутренних дел Украины относительно предоставления ему охраны перед вторым туром выборов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

«Что касается взаимодействия со штабами кандидатов, то до первого тура в период агитации мы осуществляли охрану девяти кандидатов на пост президента Украины», - отметил Варченко.

«Сейчас относительно такой охраны обратился штаб кандидата на пост президента Украины Зеленского», - добавил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила второй тур выборов президента Украины 21 апреля.