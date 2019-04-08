Президент РФ Владимир Путин был и остается сторонником диалога для урегулирования любых проблем, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин открыт для диалога, но за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются «разукрасить» диверсиями. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Так он прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к контактам с Путиным для прекращения войны на Донбассе.

Песков подчеркнул, что Путин был сторонником серьезного диалога с самого начала развития событий. «Кроме того, Путин неоднократно говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе все-таки главное - это не диалог с Москвой, поскольку Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и решить его могут сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», - заявил пресс-секретарь Путина.

На вопрос украинского журналиста, означает ли это, что контакты по этому вопросу после выборов в Украине президентами двух стран проводиться не будут, Песков ответил: «Нет, вовсе не значит».

Кандидат в президенты Украины Зеленский 7 апреля заявил, что готов вести переговоры с Путиным, но подчеркнул, что при этом не может идти речи о жертвовании территориями или людьми. Зеленский сказал, что следует начать серьезную «информационную войну», в которой Украина должна быть победителем. Он не уточнил способы ведения этой войны.