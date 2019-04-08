По словам Вселенского Патриарха Варфоломея, Константинопольская Православная Церковь, как Церковь-Мать, «дорожит своими детьми по всему миру».

Фото: Ромфея

Об этом заявил Патриарх Варфоломей 5 апреля, после богослужения в церкви святых Константина и Елены в Адрианополе, передает «Ромфея».

«Вселенский патриархат охватывает все народы и нации, которым он передал православную веру посредством миссионерской деятельности и православного крещения», – заявил Патриарх Варфоломей.

Вселенский патриарх посетил Адрианополь по приглашению митрополита Адрианопольского Амфилохия. Вместе с ним в Литургии Преждеосвященных приняли участие митрополит Старозагорский Киприан (архиерей Болгарской Православной Церкви), епископ Аврилский Кирилл, генеральный консул Болгарии в Адрианополе Василь Вальчев, консул Греции в Адрианополе Сотирия Феохаридис, глава болгарской общины города Василиос Лиазе и другие.

По сообщению издания, Патриарх Варфоломей обратился к болгарской общине города, которая находится под покровительством Вселенского патриархата, с утверждением, что греки и болгары имеют «общие идеалы и универсальные ценности», а Болгарская Церковь – это старшая дочь Константинопольской Церкви-Матери.

«Благодаря этим идеалам и ценностям Вселенский патриархат охватывает все народы и нации, которым он передал православную веру посредством миссионерской деятельности и православного крещения, – заявил глава Константинопольской Церкви. – Первым из этих народов является богарский народ, Церковь Болгарии. Старшая дочь Константинопольской Церкви – Православная Церковь Болгарии».

В этот же день Патриарх принял участие в совместной молитве в патриаршей церкви на Фанаре, где особо упомянул о даровании автокефалии ПЦУ, подчеркнув, что «Материнская Церковь дорожит своими детьми по всему миру».