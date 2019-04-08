также в разделеРелигия
На Волыни пройдет молодежный крестный ход в честь Всех святых земли Волынской 6
В Петровской исправительной колонии на Кировоградщине построят храм УПЦ 9
В Мелитополе на Благовещение прошел крестный ход УПЦ 7
Политолог: Конфликт между УПЦ и ПЦУ продолжится в случае победы Зеленского 6
В Пятигорах на Ровенщине после попытки захвата опечатали храм УПЦ 6
На Благовещение в Черноморскую колонию доставили копию афонской чудотворной иконы 5
Александрийский Патриарх «испытывает беспокойство» по поводу автокефалии украинской Церкви 11
Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ 8
Иерусалимский патриархат ужесточил проверку духовенства из Украины, чтоб не проникли представители ПЦУ 6
На Житомирщине на Благовещение вандалы осквернили и ограбили храм УПЦ 14
Торжества в Лавре: Митрополит Онуфрий поздравил православных с Благовещением 25
На Всемирном конгрессе семей в Италии священники УПЦ рассказали о важности христианских ценностей 13
В Чикагской и Средне-Американской епархии РПЦЗ осудили преследования УПЦ 19
Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина за надругательство над Десятинным монастырем 42
Митрополит Антоний объяснил, почему для спасения мало только веры в Бога 11
Официальный сайт УПЦ КП опубликовал обращение митрополита с критикой Филарета и его окружения 17
Церковь призвала архиереев поддерживать молодых священников 21
Митрополит Онуфрий возглавил церемонию наречения новых епископов УПЦ 25

По словам Вселенского Патриарха Варфоломея, Константинопольская Православная Церковь, как Церковь-Мать, «дорожит своими детьми по всему миру».

Фото: Ромфея

Об этом заявил Патриарх Варфоломей 5 апреля, после богослужения в церкви святых Константина и Елены в Адрианополе, передает «Ромфея».

«Вселенский патриархат охватывает все народы и нации, которым он передал православную веру посредством миссионерской деятельности и православного крещения», – заявил Патриарх Варфоломей.

Вселенский патриарх посетил Адрианополь по приглашению митрополита Адрианопольского Амфилохия. Вместе с ним в Литургии Преждеосвященных приняли участие митрополит Старозагорский Киприан (архиерей Болгарской Православной Церкви), епископ Аврилский Кирилл, генеральный консул Болгарии в Адрианополе Василь Вальчев, консул Греции в Адрианополе Сотирия Феохаридис, глава болгарской общины города Василиос Лиазе и другие.

По сообщению издания, Патриарх Варфоломей обратился к болгарской общине города, которая находится под покровительством Вселенского патриархата, с утверждением, что греки и болгары имеют «общие идеалы и универсальные ценности», а Болгарская Церковь – это старшая дочь Константинопольской Церкви-Матери.

«Благодаря этим идеалам и ценностям Вселенский патриархат охватывает все народы и нации, которым он передал православную веру посредством миссионерской деятельности и православного крещения, – заявил глава Константинопольской Церкви. – Первым из этих народов является богарский народ, Церковь Болгарии. Старшая дочь Константинопольской Церкви – Православная Церковь Болгарии».

В этот же день Патриарх принял участие в совместной молитве в патриаршей церкви на Фанаре, где особо упомянул о даровании автокефалии ПЦУ, подчеркнув, что «Материнская Церковь дорожит своими детьми по всему миру».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги