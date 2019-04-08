Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследованием начали досудебное расследование по признакам хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) при участии сотрудника Национальной полиции.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 6 апреля группа неизвестных, находясь в зоне отдыха Дарницкого района Киева, из хулиганских побуждений, сопровождавшихся особой дерзостью, с применением предмета похожего на огнестрельное оружие, наносили удары в область туловища и головы другой неустановленной личности.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

В случае доказательства вины лицам грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

На видеозаписи, которую опубликовала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, зафиксирован конфликт 3 неизвестных, один из которых с пистолетом, с водителем квадроцикла.

Конфликт возник из-за того, что водитель ехал на большой скорости и чуть не наехал на детей в парковой зоне.