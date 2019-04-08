Волонтер и военнослужащая 54-й ОМБр Яна Червоная посмертно награждена орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)», - говорится в документе.
Яна Червоная (позывной «Ведьма») и военный Александр Мелютин погибли во время минометного обстрела на Донбассе 2 апреля.
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