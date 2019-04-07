Он также рассказал о подробностях ареста и давления на него.

«Они, видимо, чтобы меня сломать, держали в камере на троих самого. Хотя в других камерах мест не хватало. Приезжали сотрудники центра «Э», МВД Крыма, все руководство, угрожали мне ... Сказали: «То, что ты выбрал себе политику называть себя гражданином Украины, тебе не поможет ... Мы тебя дальше будем упаковывать, мы тебе наркоманию придумаем. И еще на 12 дней закроем за то, что ты отказывался с нами проехать и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Твои родственники здесь живут»... Вот такой был прессинг все 12 дней», - сказал Гайворонский.

Он также отметил, что опасается за свою жизнь, поэтому хочет выехать на материковую часть Украины.

26 мара Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических веществ, позже в тот же день подконтрольный России суд в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача). Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.

Ранее севастопольский информационный сайт «Примечания» объявил, что прекратил сотрудничество с Гайворонским после его «проукраинских высказываний» и комментариев, которые «не отражают позицию редакции».

Сам журналист заявил, что сайт прекратил с ним сотрудничество из-за позиции по вопросу аннексии Крыма, критики в адрес президента России Путина и назначенной Кремлем власти полуострова.

В начале этого месяца российские силовики провели обыск дома у журналиста. У него изъяли документы, электронную технику, телефон, компьютер.

Евгений Гайворонский родился в Донецке, учился на журфаке местного вуза и занимался в городе журналистской деятельностью. В Ялте он живет несколько лет. Работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации «Народное единство», активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение «референдума» о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский «Евразийский журнал». На этом посту он хвалил президента России во время просмотра его ежегодного послания.

Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда». После освобождения из нее начал сотрудничать с севастопольским изданием «Примечания», которое называют оппозиционным за критику власти.