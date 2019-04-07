Лидер оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в столице Венесуэлы анонсировал начало финальной стадии протестов против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, во время протеста в Каракасе лидер оппозиции Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал к финальному этапу протестов под названием «Операция Свобода» - план устранения с поста президента Мадуро.

«Все выходите на улицы, давайте начнем финальную фазу конца узурпации», - сказал протестующим Гуайдо.

По словам Гуайдо, это должны быть самые массовые акции за все время протестов в стране.

«Самая большая эскалация давления, которую мы видели в нашей истории началась», - подчеркнул лидер оппозиции.

Напомним, после нескольких недель отключения электроэнергии и ограниченного доступа к воде в субботу, 6 апреля, десятки тысяч венесуэльцев вышли на уличную демонстрацию. Митингующие поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо и протестуют против президента Николаса Мадуро, которого они обвиняют в разрушении экономики.

Напомним, Гуайдо лишили неприкосновенности.