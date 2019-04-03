Депутаты парламента Венесуэлы, соратники действующего президента страны Николаса Мадуро проголосовали за снятие депутатского иммунитета с оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и разрешили рассмотрение уголовного дела против него в Верховном суде.

Такой шаг парламента открывает путь для возможного ареста Гуайдо по обвинению в нарушении конституции, сообщает Радио Свобода.

Суд попросил парламент Венесуэлы снять неприкосновенность с Гуайдо за захват власти Мадуро после того, как оппозиционный лидер в январе этого года объявил себя временным президентом. Гуайдо признали лидером в более чем 50 странах мира.

Гуайдо ранее высказывал опасения, что его могут задержать представители правительства Мадуро.

В решении Верховного суда от 2 апреля упоминается тот факт, что Гуайдо нарушил запрет на выезд из страны, когда в прошлом месяце ездил в соседние государства.

Кроме политического, Венесуэла переживает и экономический кризис. В марте здесь трижды был масштабный «блэкаут».

Мадуро обвинил в этом «террористов», которые якобы повредили главную ГЭС страны.

31 марта действующий президент объявил меры экономии электроэнергии на 30 дней: сокращение продолжительности рабочего дня и дальнейшее закрытие школ.