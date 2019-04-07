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Премьер-министр Израиля в случае своей победы на выборах пообещал аннексировать еврейские поселения, расположенные на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в телеинтервью израильским СМИ в субботу, 6 апреля, передает DW.

В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств 1967 году и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил своего суверенитета на еврейские поселения Западного берега, где проживают свыше 400 000 тысяч человек.

«Перейдем ли мы к следующему этапу? Ответ − да. Я собираюсь применить суверенитет», − цитирует Нетаньяху 12-й канал израильского телевидения.

Парламентские выборы в Израиле состоятся во вторник, 9 апреля.

Напомним: 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
ForUm

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