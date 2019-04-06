Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на демонстрацию в Каракасе в субботу.

«Давайте будем по-прежнему решительны на улицах, эта борьба за жизни всех венесуэльцев", - написал он в своем Twitter.

Ожидается, что на демонстрацию в столице Венесуэлы в субботу выйдут тысячи сторонников оппозиции. Акция запланирована на 11:00 по местному времени.

Х.Гуайдо в январе объявил себя временным президентом Венесуэлы. США стали одной из первых стран, признавших его.

Накануне вице-президент США Майк Пенс вновь заявил о поддержке Вашингтоном оппозиционных сил Венесуэлы. Выступая в американском городе Хьюстоне в штате Техас, он отметил, что «народ Венесуэлы слишком долго страдал от жестоких притеснений со стороны власти». Он также заявил, что Венесуэла - «это общество беззакония, коррупции, насилия и преступности».

По словам М.Пенса, что к нынешнему моменту Венесуэлу покинули уже более 3 млн человек.

«Мы не будем бездействовать и безучастно наблюдать за тем, как жители Венесуэлы страдают от диктатуры и притеснений. Николасу Мадуро лучше бы не испытывать решительность Соединенных Штатов», - добавил М.Пенс.

Напомним, Гуайдо лишили неприкосновенности.