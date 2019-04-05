Подконтрольный Кремлю Мировой суд Белогорского района Крыма 4 апреля приговорил 16-летнего крымского татарина Абдурамана Абдувелиева к шести месяцам ограничения свободы по статье 329 Уголовного кодекса России («Надругательство над государственным гербом России или государственным флагом России»).

Как сообщает Крым.Реалии, такое решение вынес мировой судья Александр Олейников.

По версии российского следствия, Абдувелиев 21 мая 2018 года снял три российских флага с сельсовета села Курское, памятника, который находится возле школы, и клуба в этом же селе. Спустя два месяца в районе прошел ряд обысков в связи с этим делом.

«Остальные ребята, которые были с братом в тот день, выступают или в качестве свидетелей, или в качестве обвинителей, брат учится в школе, которая находится в Судакском районе. В связи с решением суда непонятно, каким образом брат будет посещать школу. Потому что он должен находиться полгода в пределах нашего села и каждый раз сообщать о своем намерении уехать», – прокомментировала решение суда сестра Эсма Абдувелиева Абдурамана.

В июле 2018 года в поселке Курское Белогорского района прошли обыски у несовершеннолетних крымских татар по четырем адресам: у Мустафы Коки, Эскендера Абдувелиева, Ризвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова. Еще один обыск прошел в селе Холодовка Судакского района у Азиз-Мухаммеда Алиева. По информации гражданской инициативы «Крымская солидарность», Азиз-Мухаммед остался дома. Технику не изъяли, силовики ограничились визуальным осмотром.

Пятерых подростков подозревали в том, что они сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли в конце июня 2018 года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК России о надругательстве над государственными символами России. Сразу после инцидента у всех подозреваемых были взяты объяснения.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».