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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) в субботу, 6 апреля, в пожаре погибло 3 человека, еще 3 пострадало. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что происшествие случилось в Долгинцевском районе города Кривой Рог на улицы Донецкая. Спасатели получили сообщение о пожаре в 5:39.

«На месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2009 года рождения) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года рождения, мальчик 2017 года)», - сообщили в ГСЧС.

Пострадавших людей было госпитализировано в городскую больницу работниками скорой медицинской службы.

Также огонь повредил конструкции дома, мебель и вещи на площади в 150 квадратных метров. В 6:24 спасатели локализовали пожар, а в 9:20 он был ликвидирован. Всего к ликвидации было привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

«Причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов», - заявили спасатели.

Напомним, с начала года на пожарах погибли более 700 украинцев.
ForUm

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