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С начала года на пожарах в Украине погибли 702 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Уже которую неделю показатель трагических случаев в жилом секторе страны поражает стабильно высокими показателями. Так, за прошедшие сутки, 3 апреля, в жилом секторе произошло 209 пожаров, в результате которых погибли 3 человека. Травмированы 4 человека», – говорится в сообщении.

Принимая во внимание крайне неутешительную и трагическую статистику, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
ForUm

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