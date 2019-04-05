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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток двух должностных лиц Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заведующий и главный специалист сектора по вопросам обеспечения средствами реабилитации наладили механизм получения неправомерной выгоды от граждан, имеющих группу инвалидности, за получение разрешений на обеспечение их автомобилями на льготных условиях. Стоимость «услуг» злоумышленников составляла от трехсот до тысячи американских долларов за каждое разрешение.

Правоохранители задержали обоих чиновников в Соломенском районе столицы во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере трехсот долларов США от киевлянина со второй бессрочной группой инвалидности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. Операция по разоблачению чиновников проводилась совместно с прокуратурой города Киева при содействии Управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА.
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