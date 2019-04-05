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Министерство экономического развития и торговли Украины изучает решение арбитров Всемирной торговой организации о правомерности действий РФ по блокировке транзита украинских товаров по своей территории в 2016 году, а также планирует подать апелляцию на данное решение.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу министерства.

При этом в Минэкономразвития опровергают заявления некоторых СМИ о «трех проигранных делах в ВТО», поскольку эта информация, отметили в министерстве, преждевременная и не соответствует действительности.

«Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение в апелляционный орган является устоявшейся практикой. Два наши дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен», - сказано в сообщении.

 
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