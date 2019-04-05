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Пограничная служба Польши задержала украинца, который, желая запутать польских пограничников, пересек польско-украинскую границу задом наперед. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-центр Пограничной службы Польши.

«Украинец, желая запутать пограничников, пересек границу задом наперед. Следы на границе, оставленные человеком, который шел задом наперед, должны были свидетельствовать о якобы пересечении границы из Польши в Украину, а не как на самом деле - из Украины в Польшу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина имел с собой паспорт, в котором была пометка об отказе во въезде в Польшу, выдана в связи с отсутствием необходимых финансовых ресурсов. 

Мужчина признался в незаконном пересечении границы и добавил, что его целевой страной должна была стать Германия, где он хотел работать.

Польская сторона передала нарушителя Украине. Ему запретили на три года въезд в страны шенгенской зоны.

 
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