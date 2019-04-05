Принятый НАТО пакет мер по усилению безопасности в Черном море не предусматривает согласование с Россией никаких шагов сотрудничества Альянса с Украиной относительно этого.

Об этом заявил журналистам в пятницу, 5 апреля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.

«Что для меня очень важно, поскольку мы это обсуждали четыре месяца с НАТО, что НАТО не будет спрашивать Россию, что можно нам совместно делать, и что мы должны делать в Черном море. Мы просто должны это делать. Никто не будет спрашивать и говорить - это возможно, это невозможно. Крым – украинский, соответственно, проход должен быть свободным и через Керченский пролив, и навигация в Азовском море в соответствии с принципами международного права», - сказал Климкин.

Он уточнил, что никто не будет спрашивать разрешения у России, чтобы вести наблюдение за прохождением украинских судов по Керченскому проливу с моря, с воздуха и из космоса, по укреплению военного присутствия НАТО в Черном море и проведению запланированных учений и по развитию береговой охраны.

«Есть несколько конфиденциальных вещей, о которых я говорить не буду, но это очень важный пакет, а не только политические заявления о нашей поддержке», - резюмировал Климкин.

Как ранее сообщал ForUm, министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.