Сезон ранніх ягід стартував: де шукати найдешевші

На українському ринку стартував сезон перших ранніх ягід і фруктів, серед яких найбільшим попитом користуються полуниця, кавун та слива, повідомляє AgroWeek

Ціни на ранні ягоди та фрукти в Україні варіюються залежно від місця покупки. Ринки часто пропонують більш конкурентоспроможні ціни, тоді як супермаркети можуть мати вищі ціни, але забезпечують зручність та стабільність асортименту.

Найбільш широко представлена полуниця. У мережі «Сільпо» за 100 грамів полуниці просять 30,35 гривні, що наразі є однією з найнижчих цін. У Novus 250 грамів цієї ягоди коштують 99,99 гривні, у «Ашані» – 102,40 гривень за таку ж фасовку, а у «Форі» ціна становить 119,90 гривень за 250 грамів.

Кавуни також з’явилися на полицях супермаркетів. У «Сільпо» вартість 1 кілограма становить 17,75 гривні, у Novus ціна трохи вища – 18,89 гривні за кілограм.

Щодо слив, у «Сільпо» 100 грамів жовтої сливи коштують 24,48 гривні. У Novus продають синю сливу по 129 гривень за 500-грамову упаковку.