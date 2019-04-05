также в разделеВыборы
Арьев: Зеленский приехал на авто, принадлежавшем Коломойскому 121
Помощник Зеленского: Получение томоса самое важное для нас 42
СМИ: Кровь у Зеленского взял актер из «Сватов» 87
НСК еще не знает, сколько будут стоить дебаты 34
Результаты анализов Порошенко уже обнародованы 475
Порошенко сдал анализы на «Олимпийском» 77
Зеленский сдал анализы 116
Порошенко – Зеленскому: Будьте мужиком, приходите на дебаты 104
У Порошенко заявили, что никаких политических условий для дебатов быть не может 53
ЦИК призвала кандидатов не нарушать закон, превращая дебаты в агитацию 41
НОТУ уже назвало модераторов дебатов 66
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском» 458
В ОБСЕ раскритиковали процедуру смены места голосования в Украине 44
Порошенко зовет Зеленского вместе сдать анализы 2357
Притула предложил бесплатно провести дебаты на «Олимпийском» 97
ЦИК: Дебаты на «Олимпийском» будут предвыборной агитацией 101
Общественное начало переговоры с кандидатами в президенты о дебатах 85
Общественное готово провести дебаты на «Олимпийском» 61

Центральная избирательная комиссия для объявления официальных результатов голосования в первом туре выборов президента Украины должна принять и объявить данные протоколов еще двух окружных избирательных комиссий. Об этом свидетельствует обнародованное 5 апреля сообщение ЦИК, передает Радио Свобода.

«После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой «Уточненный» окружной избирательной комиссии ТИО № 92 до 5 апреля 2019 включительно, а ОИК ТИО № 59, 65, 73, 99, 141, 206 - до 6 апреля 2019 включительно», - говорится в сообщении.

«По состоянию на 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов», - отметили в Комиссии.

Всего на выборах президента Украины создано 199 территориальных избирательных округов.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Явка составила около 62,8%.

Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты выборов до 10 апреля. Второй тур состоится 21 апреля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги