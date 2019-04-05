Центральная избирательная комиссия для объявления официальных результатов голосования в первом туре выборов президента Украины должна принять и объявить данные протоколов еще двух окружных избирательных комиссий. Об этом свидетельствует обнародованное 5 апреля сообщение ЦИК, передает Радио Свобода.

«После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой «Уточненный» окружной избирательной комиссии ТИО № 92 до 5 апреля 2019 включительно, а ОИК ТИО № 59, 65, 73, 99, 141, 206 - до 6 апреля 2019 включительно», - говорится в сообщении.

«По состоянию на 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов», - отметили в Комиссии.

Всего на выборах президента Украины создано 199 территориальных избирательных округов.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Явка составила около 62,8%.

Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты выборов до 10 апреля. Второй тур состоится 21 апреля.