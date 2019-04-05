также в разделеОбщество
Польша поддерживает украинскую автокефалию, но не для «группы раскольников» 15
ГПУ объявила подозрение адвокату Вышинского 6
Госпродпотребслужба предупреждает о «псевдоинспекторах», орудующих от ее имени 9
Украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев 47
У Грицака – новый зам 19
Аваков: Главный риск второго тура мы уже прошли 88
В Крыму подростка осудили за «надругательство над российским флагом» 81
Прокуроры требуют для убийцы патрульных пожизненное 26
Военные взяли в плен боевика 41
Гриб в тюрьме ест и активно интересуется политикой 13
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе российский комплекс РЭБ 55
4 апреля. Картина дня 57
Завтра в Украине будет солнечно и тепло 14
Во Львове построят канатную дорогу на «Высокий Замок» 52
Суд отказался уменьшать залог Мангеру 13
Львов запретил продавать алкоголь в МАФах 26
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавших закарпатских бизнесменов 26
Летит вдвое дальше: В Украине испытали новую ракету 761

На границе отмечается снижение потока на 460 тысяч автомобилей, сообщает Госпогранслужба.

В основном такая ситуация наблюдается из-за уменьшения курсирования «евробляхерив» и участников малого пограничного движения на границе с ЕС. Поэтому путешествия через границу пока стали более комфортными и занимают гораздо меньше времени.

Также Государственная пограничная служба сообщает, что для более комфортной поездки путешественники на автомобилях должны иметь страховой сертификат международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта», который является обязательным для пересечения границы. Их наличие пограничники проверяют в автоматическом режиме, ведь с 11 февраля 2019 все автомобильные пункты пропуска на госгранице подключены к базе данных.

В то же время, кроме возложенных на Госпогранслужбу задач по контролю за наличием у владельцев транспортных средств страхового сертификата «Зеленая карта», пограничники обнаруживают страховые сертификаты с признаками подделки и передают их территориальным органам МВД для принятия мер в соответствии с законодательством.

Отметим, что с начала введения на государственной границе Международной системы из-за отсутствия страховых сертификатов пограничники не пропустили более 5,3 тысячи транспортных средств, обнаружили 51 поддельное и 72 недействительных сертификата.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги