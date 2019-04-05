На границе отмечается снижение потока на 460 тысяч автомобилей, сообщает Госпогранслужба.

В основном такая ситуация наблюдается из-за уменьшения курсирования «евробляхерив» и участников малого пограничного движения на границе с ЕС. Поэтому путешествия через границу пока стали более комфортными и занимают гораздо меньше времени.

Также Государственная пограничная служба сообщает, что для более комфортной поездки путешественники на автомобилях должны иметь страховой сертификат международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта», который является обязательным для пересечения границы. Их наличие пограничники проверяют в автоматическом режиме, ведь с 11 февраля 2019 все автомобильные пункты пропуска на госгранице подключены к базе данных.

В то же время, кроме возложенных на Госпогранслужбу задач по контролю за наличием у владельцев транспортных средств страхового сертификата «Зеленая карта», пограничники обнаруживают страховые сертификаты с признаками подделки и передают их территориальным органам МВД для принятия мер в соответствии с законодательством.

Отметим, что с начала введения на государственной границе Международной системы из-за отсутствия страховых сертификатов пограничники не пропустили более 5,3 тысячи транспортных средств, обнаружили 51 поддельное и 72 недействительных сертификата.