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По благословению наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла издательским отделом обители были переизданы «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского.

Фото: УПЦ

Книга представляет собой сборник житий святых в двенадцати томах, сообщается на сайте Лавры

Новое издание имеет больший формат, чем предыдущие, и более крупный размер шрифта. Также обложка новинки сделана из качественного материала, а в конце каждого тома для удобства находится именной указатель святых.
ForUm

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