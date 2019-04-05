Кровь у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского взял бывший участник украинского кулинарного шоу Владислав Кирякулов, сообщает АТR.

На сайте клиники сообщается, что он работает в этом медицинском учреждении массажистом и доктором по общей гигиене, имеет стаж — 10 лет.

Согласно данным из открытых источников, Кирякулов снимался в телевизионном кулинарном шоу «МастерШеф-8» и участвовал в съемках различных фильмов.

Так, врач сыграл эпизодическую роль в 5-той части сериала «Сваты», который снимала студия «Квартал 95» Зеленского.

Напомним, 5 апреля Зеленский сдал анализы в частной лаборатории Еurolab. По данным некоторых СМИ, президентом этой клиники является Андрей Пальчевский — российский и украинский предприниматель и телеведущий, который открыто поддерживает Зеленского на президентских выборах.