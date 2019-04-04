Пятница, 5 апреля, в Украине будет солнечной и теплой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметил, что при этом на западе юго-восточный ветер усилится до 15-18 м/с. На Волыни и Ривненщине, а вечером и в Житомирской области есть вероятность локальных дождей. «Температура воздуха ближайшей ночью предполагается низкой, от 3 тепла до 3 мороза. Днем воздух прогреется до +10-15 градусов. Немного холоднее будет в Сумской и Харьковской областях – +8-12 градусов», – подчеркнула синоптик.

«В Киеве 5 апреля - с солнышком. Ночью в столице около нуля, в окрестностях до 2 градусов мороза, днем ​​+10-12 градусов», – сообщила Диденко.

Кроме того, по ее словам, в субботу-воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, лишь на Благовещение в западных областях, а вечером и на Севере возможны дожди.