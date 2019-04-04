Пограничный наряд Чопского отряда во время патрулирования вчера вечером зафиксировал движение беспилотника на окраине села Сторожница Ужгородского района недалеко от границы со Словакией.

Для поиска места взлета и посадки БПЛА немедленно подняли группу реагирования от отдела «Ужгород», сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники перекрыли подъездные пути к возможным местам обитания правонарушителей, мониторили воздушное пространство и проверяли транспортные средства.

За час поисковых действий на окраине н.п. Сторожница правоохранителям удалось задержать легковой автомобиль «Ауди» иностранной регистрации, в котором находились четыре человека, трое из них без документов. В багажном отделении транспортного средства обнаружили квадрокоптер, пульт управления и два пакета с табачными изделиями. В черных полиэтиленовых пакетах находились 140 пачек сигарет без акцизных марок.

Задержанных граждан и автомобиль доставили в пограничное подразделение с целью установления лиц и составления процессуальных документов. Мужчин, которые находились в пограничной полосе без документов, удостоверяющих личность, привлекли к административной ответственности за ст.202 КУоАП «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда».

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий водитель с автомобилем «Ауди», квадракоптером и табачными изделиями переданы представителям Ужгородского отдела полиции для дальнейшего проведения следственных действий.