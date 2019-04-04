также в разделеОбщество
Суд отказался уменьшать залог Мангеру 4
Львов запретил продавать алкоголь в МАФах 7
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавших закарпатских бизнесменов 18
Летит вдвое дальше: В Украине испытали новую ракету 223
Украина потребовала от РФ передать 113 осужденных в Крыму украинцев 43
Названа новая версия крушения Boeing 737 в Эфиопии 87
Суд отказался арестовать члена избиркома, напавшего на женщину-полицейского 25
Красный Крест отправил на Донбасс 160 тонн гуманитарной помощи 21
В Крыму двоих «украинских диверсантов» приговорили к 14 годам тюрьмы 790
Военные уничтожили 2 боевиков и БМП оккупантов 28
В Госдуме оценили «экономические потери» Крыма от Украины 113
ГБР расследует вероятное присвоение сотрудником НАБУ 1 миллиона 16
3 апреля. Картина дня 43
Полторак: Корабли НАТО на постоянной основе будут заходить в порты Украины 271
Кабмин принял Концепцию развития горных территорий Карпат 18
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе новейшее российское вооружение 286
В РФ предложили Украине провести переговоры по возобновлению авиасообщения 101
Директор дома-интерната в Житомире сдавал воспитанников «в рабство» дочери и зятю 44

Пограничный наряд Чопского отряда во время патрулирования вчера вечером зафиксировал движение беспилотника на окраине села Сторожница Ужгородского района недалеко от границы со Словакией.

Для поиска места взлета и посадки БПЛА немедленно подняли группу реагирования от отдела «Ужгород», сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники перекрыли подъездные пути к возможным местам обитания правонарушителей, мониторили воздушное пространство и проверяли транспортные средства.

За час поисковых действий на окраине н.п. Сторожница правоохранителям удалось задержать легковой автомобиль «Ауди» иностранной регистрации, в котором находились четыре человека, трое из них без документов. В багажном отделении транспортного средства обнаружили квадрокоптер, пульт управления и два пакета с табачными изделиями. В черных полиэтиленовых пакетах находились 140 пачек сигарет без акцизных марок.

Задержанных граждан и автомобиль доставили в пограничное подразделение с целью установления лиц и составления процессуальных документов. Мужчин, которые находились в пограничной полосе без документов, удостоверяющих личность, привлекли к административной ответственности за ст.202 КУоАП «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда».

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий водитель с автомобилем «Ауди», квадракоптером и табачными изделиями переданы представителям Ужгородского отдела полиции для дальнейшего проведения следственных действий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги