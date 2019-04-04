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Международное рейтинговое агентство Moody`s отмечает, что возможное избрание Владимира Зеленского Президентом не окажет быстрого влияния на экономическую политику Украины.

Об этом говорится в отчете агентства, передают Українські Новини.

«Сильно ограниченная позиция правительства в отношении ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают властям мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей в Украине программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ)», - говорится в нем.

Следовательно, последующая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров, отмечают аналитики Moody`s.

Агентство также допускает, что эти стимулы значительно ослабнут, если экономические и финансовые условия нормализуются после президентских и парламентских выборов, поскольку неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут снизиться, что вновь откроет доступ к рынкам.

Вместе с тем, в Moody's прогнозирует, что риторика Зеленского по вопросам конфликта на востоке Украины может оказаться более примирительной, а аннексию Россией Крыма и так называемые «Л/ДНР» Зеленский признавать не будет.

Напомним, по данным обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, в первом туре президентских выборов за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,24% избирателей (5 713 825 человек), за действующего Президента Петра Порошенко – 15,95% (3 014 523).

21 апреля состоится второй тур выборов.
ForUm

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