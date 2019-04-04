Сборная Украины поднялась на три строчки в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), который 4 апреля 2019 года был опубликован на сайте организации, сообщает РБК Украна.
Команда Андрея Шевченко находится на 27 месте, имея в активе 1493 балла.
Соперники сборной Украины в квалификации Евро-2020 занимают следующие места: Португалия - седьмая, Сербия - 29, Люксембург - 86 и Литва - 132.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее - команды Англии и Хорватии.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 4 апреля 2019
1. Бельгия - 1737
2. Франция - 1734
3. Бразилия - 1676
4. Англия - 1647
5. Хорватия - 1621
6. Уругвай - 1613
7. Португалия - 1607
8. Швейцария - 1604
9. Испания - 1601
10. Дания - 1586
...
27. Украина - 1493
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