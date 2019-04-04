Сборная Украины поднялась на три строчки в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), который 4 апреля 2019 года был опубликован на сайте организации, сообщает РБК Украна.

Команда Андрея Шевченко находится на 27 месте, имея в активе 1493 балла.

Соперники сборной Украины в квалификации Евро-2020 занимают следующие места: Португалия - седьмая, Сербия - 29, Люксембург - 86 и Литва - 132.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее - команды Англии и Хорватии.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 4 апреля 2019

1. Бельгия - 1737

2. Франция - 1734

3. Бразилия - 1676

4. Англия - 1647

5. Хорватия - 1621

6. Уругвай - 1613

7. Португалия - 1607

8. Швейцария - 1604

9. Испания - 1601

10. Дания - 1586

...

27. Украина - 1493