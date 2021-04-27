Наблюдательный совет Общественного вещателя на своем заседании 27 апреля, по результатам второго этапа конкурсного отбора, избрал председателя правления АО «НОТУ».

Им стал Николай Чернотицкий, передает Укринформ.

«По результатам голосования избран Николай Чернотицкий, который набрал 10 голосов из 15-ти», - объявила результаты голосования председатель наблюдательного совета Светлана Остапа.

Так, за Андрея Шаповалова было отдано 5 голосов, Виталия Докаленко и Оксану Цибулю соответственно ни одного.

13 членов наблюдательного совета голосовали тайно. Двое членов наблюдательного совета, голосовавших онлайн, обнародовали свой выбор в прямом эфире: Виктор Бобыренко назвал своим кандидатом Николая Чернотицкого; Максим Кречетов - Андрея Шаповалова.

Как отмечается в досье кандидата, Чернотицкий последние четыре года работает в команде действующего председателя правления Общественного вещателя Зураба Аласании в должности члена правления НОТУ, ответственного за административно-хозяйственное направление и региональное развитие.

Срок действия контракта с действующим председателем АО «НОТУ» Зурабом Аласанией истекает 13 мая 2021 года.

27 апреля наблюдательный совет Общественного вещателя проводит второй этап конкурсного отбора на должность председателя правления АО «НОТУ», к которому допущены четверо кандидатов - Виталий Докаленко, Оксана Цибуля, Николай Чернотицкий и Андрей Шаповалов. Председателя правления НОТУ избирают сроком на 4 года.