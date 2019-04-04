также в разделеПроисшествия
На Одесчине в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек 15
На Львовщине из-за сжигания сухой травы сгорели 3 постройки и 6 гаражей 13
С начала войны на Донбассе от мин погибли 269 человек 11
На Буковине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов 24
В школе под Киевом старшеклассник распылил неизвестный газ 16
В Одессе пырнули ножом курсанта, не давшего примерить свою фуражку 41
В Одессе под автомобилем прогремел мощный взрыв 224
Нигерийские пираты захватили украинских моряков 52
На Донбассе погибла известная волонтер и боец Яна Червоная 1794
В Чернобыльской зоне горит отселенный город 201
На Донбассе погибли двое военных, еще двое – ранены 88
На Закарпатье в военном лесничестве произошел масштабный пожар 20
На Одесчине с участием маршрутки произошло смертельное ДТП 18
В Николаеве бешеная собака покусала уже 12 человек, введен карантин 26
Боевики резко увеличили количество обстрелов, ранены 3 военных 25
На Одесчине пьяный водитель сбил двух женщин, одна из них погибла 23
На Харьковщине в результате взрыва газа в доме пострадали 2 человека 22
Умер водитель автоцистерны, которая взорвалась в Кропивницком 40

Вчера, 3 апреля, в селе Железнодорожное Днепропетровской области в частном жилом доме обнаружены тела четырех человек, которые умерли, вероятно, от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 17:40 спасателям поступило сообщение, что в частном жилом доме обнаружены тела 4 человек (из них 1 ребенок 2005 г.р.).

Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГосЧС не привлекались. Причина и обстоятельства гибели выясняются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги