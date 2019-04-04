Вчера, 3 апреля, в селе Железнодорожное Днепропетровской области в частном жилом доме обнаружены тела четырех человек, которые умерли, вероятно, от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 17:40 спасателям поступило сообщение, что в частном жилом доме обнаружены тела 4 человек (из них 1 ребенок 2005 г.р.).

Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГосЧС не привлекались. Причина и обстоятельства гибели выясняются.