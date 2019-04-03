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В Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО «Морской щит 19».

Об этом в Twitter сообщает миссия Украины при НАТО.

«14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.
ForUm

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