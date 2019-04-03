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Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендосы.

Как сообщается на сайте организации, украинец будет техническим консультантом руководителя WBA.

Кроме Кличко советниками Мендосы стали Оливер Гомес - главный юрисконсульт, Франциско Пина  - финансист, Джозеф Эстуаник – ответственный за медицинские вопросы и Роберт Мак, который будет юридическим советником.
ForUm

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