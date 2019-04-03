Украине наблюдается острый дефицит врачей первичной медицинской помощи, поэтому очень много украинцев и не имеют возможности заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Об этом во время заседания Кабинета Министров 2 апреля заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Укринформ.

«Мониторинг Уполномоченного свидетельствует, что сегодня значительное количество людей лишено возможности заключения деклараций с семейным врачом, терапевтом и педиатром по месту жительства. Причина - отсутствие необходимого количества врачей первичного звена оказания медицинской помощи», - отметила Денисова.

Во время заседания правительства 3 апреля 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству здравоохранения в трехдневный срок доработать проект постановления, предусматривающий отмену с 1 апреля 2019 года финансирование первичной медицинской помощи за пациентов, не подписавших декларации с врачом первичного звена.

Напомним, Минздрав утвердил порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Со 2 апреля 2018 года началась национальная кампания по выбору врача.