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Журналистка канала «1+1» Ольга Василевская пригрозила лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко опубликовать его личную переписку, если он не извинится за то, что назвал ее «какой-то идиоткой с плюсов».

Об этом она написала в Facebook.

Конфликт возник из-за сюжета «ТСН». Журналисты в избирательную ночь изучали настроения в избирательных штабах кандидатов в президенты, который вышел в новостном выпуске на «1+1». В рамках сюжета фигурировал реальный телефонный номер Ляшко. После появления в эфире номера телефона, по словам нардепа, его начали спамить тысячами сообщений, и ему пришлось сменить номер, которым он пользовался с 1998 года. В отместку Ляшко опубликовал номера телефонов Коломойского, Зеленского и Ткаченко.

«Тут целый Олег Ляшко радикально назвал меня «какой-то идиоткой» из-за вот этого сюжета. Где пьяные сотрудницы его штаба в избирательную ночь бьют журналистов и царапают им глаза. Да, в отместку за поведение штабистки я не заблюрила правильный номер телефона Олега Валерьевича. Сознательно. Требую, чтоб Ляшко публично извинился за «идиотку». Или следующим номером опубликую нецензурную переписку Ляшко с влюбленным в него безответно однопартийцем, которую бережно храню в своем столе уже пару месяцев. И не собиралась сливать по причине собственной порядочности», - написала журналистка.

Стоит отметить, то позже Василевская отредактировала пост, убрав упоминание о переписке.

«Передумала шантажировать», - написала она в комментариях.
ForUm

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