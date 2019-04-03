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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал в Facebook номера телефонов олигарха Игоря Коломойского, гендиректора канала Александра Ткаченко и кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Он сделал это якобы в отместку за то, что кто-то из сотрудников телеканала «1+1» опубликовал в сети его телефон.

«Уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко – вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!» - написал Ляшко.
ForUm

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