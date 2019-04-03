Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту передачи директором дома-интерната, по предварительному сговору с дочерью и зятем, для трудовой эксплуатации воспитанников интерната, имеющих отклонения в психическом и физическом развитии, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, осуществление другого незаконного соглашения, объектом которой является человек, в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору, должностным лицом с использованием служебного положения, от которой пострадавшие были в материальной и иной зависимости) утвержден и направлен в суд.

Директора дома-интерната в Житомирском районе, а также его дочь и зятя, которые работали воспитателями, обвиняют в том, что они, злоупотребляя своим служебным положением, неоднократно в течение длительного времени, с целью незаконного обогащения, использовали воспитанников интерната для трудовой эксплуатации.

В частности, подопечных с особыми потребностями, 1983, 1988, 1992 и 1994 гг. рождения, руководитель интерната передавал своей дочери и зятю, который уже на собственном автомобиле отвозили их на различные объекты для выполнения физически тяжелых работ.

Таким образом, воспитанники с особыми потребностями, которые находятся в уязвимом состоянии, что лишает их способности в полной мере оценивать и осознавать свои действия и принимать самостоятельные решения, вынуждены были на рынке разгружать расфасованный в мешки лук, в лесу грузить срезанную древесину, на приусадебных участках разбрасывать чернозем, переносить песок и строительные материалы, выполнять другие работы при ремонте помещений и в квартире зятя директора интерната.

Досудебное расследование проводило следственное управление ГУНП в области.

Дело будет рассматривать Житомирский районный суд.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.