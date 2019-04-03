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В Киеве суд отпустил из-под стражи боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадське.

Она отметила, что в прокуратуре не знают, почему судьи приняли такое решение.

«Печерский суд отпустил его под ночной домашний арест. Мы готовим апелляцию», - сообщила Максимец.

Оснований принятия такого решения прокуроры не знают, поскольку суд объявил только результативную часть. Полный текст будет оглашен 5 апреля.

Напомним, 2 января в Печерском районе Киева произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Подозреваемый в убийстве вместе с адвокатом затем сам пришел в полицию. Им оказался боксер Петр Очеретяный.

Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 600 тыс. грн. Он вышел под залог.

Прокуратура обжаловала это решение, и 24 января Очеретяного снова арестовали.
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