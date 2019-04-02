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С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск, 10 раз применив запрещенное вооружение, говорится в сводке штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции подразделений Объединенных сил обстреляны четыре раза: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из подствольных гранатометов - вблизи города Авдеевки; из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово; из станковых противотанковых гранатометов – возле села Широкино.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ: трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе Новозвановки; из минометов калибра 120 мм - вблизи Катериновки; дважды - из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов - в районе Попасной.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.
ForUm

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