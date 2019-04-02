В период с 1 апреля по 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, являющиеся источником повышенного шума и беспокойства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Глава ведомства Остап Семерак напомнил, что это природоохранное мероприятие (статья 39 Закона Украины «О животном мире»), которое имеет целью охрану ареала обитания животных и птиц во время их размножения и воспроизводства популяции, и призвал украинцев быть толерантными по отношению к окружающей среде.

«В период с 1 апреля по 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства. Это и стрельба, и фейерверки, и ралли или другие спортивные соревнования, которые вызывают шум и гам. Рассчитываю не только на активность экологических инспекторов и лесоводов по предупреждению подобных случаев и их выявлению, но и на самих граждан, заложником которых, к сожалению, часто становится природа», - прокомментировал он.

В случае нарушения «тишины» предусмотрены штрафы от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц – от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.